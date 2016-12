23:24 - "Non abbiamo ricevuto richiesta di riscatto. Per il momento, no" e "non c'era nessun segnale che potesse far pensare a un pericolo". Lo ha detto al telefono Sergio Madotto, presidente della "Enrico Ravanelli", il cui tecnico, Gianluca Salviato, è scomparso in Libia. Madotto non parla di rapimento: "Aspetto gli eventi, sono cauto".