12:50 - La compagnia Uber, accusata anche in Italia di concorrenza sleale e illegale nei confronti dei tassisti, non può più operare in Germania. Lo ha deciso il tribunale di Francoforte, che ha emanato una disposizione provvisoria. I trasgressori rischiano sanzioni fino a 250mila euro o l'arresto. Immediata la reazione della società statunitense: "Impugneremo la decisione per difendere i nostri diritti".