Tara: "Affittare l'utero è una droga Ho sette figli ma non mi fermerò"

08:55 - C'è chi non può fare a meno della Nutella, chi della sigaretta dopo il caffè e chi... di essere incinta. Esempi delle prime due assuefazioni sono migliaia. Della terza, per ora, solo una donna inglese. Il suo nome è Tara Sawyer, ha 37 anni e sette figli: quattro suoi e del marito Matthew, tre di coppie alle quali ha affittato l'utero. "Fare figli per me è una droga" spiega la donna, abitante a Wimblington, nell'est inglese del Cambridgeshire. I maligni sono avvisati: nonostante il rimborso spese sia di 15mila sterline a bimbo, Tara presta gratis il suo utero.

La storia di Tara è del tutto particolare: lei, adottata da piccola, dimostra oggi un innato senso materno. "Affittare l'utero dà assuefazione - spiega - sin dal momento in cui il test di gravidanza risulta positivo. E' fantastico pensare di portare in grembo il figlio di chi lo desidera tantissimo ma non riesce ad averlo. Quando nasce, io non abbandono mio figlio bensì lo restituisco ai suoi genitori".



Lungi da lei alcune fisse di molte donne in gravidanza, vale a dire aspetto fisico e dintorni. "Col pancione mi sento al massimo - racconta Tara - prendo vitamine, vado in piscina, faccio yoga e mangio correttamente. Fermarmi dal fare figli? Mai, fin quando il mio utero me lo permetterà".



La famiglia molto allargata - Il marito Matt Sawyer, coetaneo e camionista, vede di buon occhio l'iniziativa della moglie: "Non è servito molto tempo per convincermi, avendo capito che quello della maternità era un suo vero bisogno. Ad oggi Tara e Matt sono madre e padre della 14enne Rebecca, di Harrison (12) e dei gemelli di 4 anni Jack e Noah. Il settimo e (per ora) ultimo figlio è nato a gennaio