07:53 - I talebani dell'Emirato islamico dell'Afghanistan hanno avvertito di avere "impartito ordini a tutti i nostri Mujaheddin di usare tutta la forza a loro disposizione per far fallire queste finte elezioni" presidenziali previste per il 5 aprile prossimo. Su un sito web gli insorti ricordano che "è obbligo religioso di ogni afghano di adempiere il loro dovere di sventare l''ultimo complotto degli invasori".