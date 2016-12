13 marzo 2014 Tabloidgate, un cronista: "Diana ci passò una rubrica coi numeri della famiglia reale" Nuove rivelazioni durante il processo sullo scandalo del News of the World. Clive Goodman: "Cercava un alleato nel mondo della stampa" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:07 - La principessa Diana passò nel 1992 a "News of the World" una rubrica con i numeri della famiglia reale. Ad affermarlo è stato Clive Goodman, che all'epoca era corrispondente del settimanale per Buckingham Palace. La rivelazione è stata fatta durante il processo sullo scandalo Tabloidgate, in cui lo stesso Goodman è imputato. "Cercava un alleato nel mondo della stampa", ha detto il giornalista.

Durante l'udienza Goodman ha raccontato l'atmosfera non proprio idilliaca che, in quel 1992, anno della separazione tra Carlo e Diana, si respirava nella residenza dei principi: "A quel tempo era in una situazione molto tesa col principe di Galles e lei si sentiva sopraffatta dalla gente attorno a lui".



Diana, stando al racconto del corrispondente, cercò quindi di mettere in difficoltà il consorte e si sincerò addirittura, con una telefonata, che Goodman avesse ricevuto la rubrica con i numeri della famiglia reale.