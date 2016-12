24 giugno 2014 Tabloidgate, assolta Rebekah Brooks

15:08 - L'ex numero uno di News International, Rebekah Brooks, è stata assolta da ogni accusa nel processo sulle intercettazioni telefoniche dello scandalo Tabloidgate in gran Bretagna. Andy Coulson, ex spin doctor del premier britannico David Cameron, è stato invece dichiarato colpevole di associazione a delinquere.

La Brooks si è commossa quando ha appreso la notizia dell'assoluzione: su di lei pendevano diverse accuse, fra cui quella di associazione a delinquere rivolta a compiere intercettazioni telefoniche, oltre alla corruzione di pubblici ufficiali in cambio di informazioni riservate e intralcio alla giustizia.



Rebekah Brooks si era dimessa nel luglio 2011 dal vertice di News International, il gruppo editoriale britannico dell'impero di Rupert Murdoch, e poco dopo era stata arrestata. Anche il marito di Rebekah la Rossa, Charlie Brooks, è stato assolto dall'accusa di intralcio alla giustizia.



Cameron, assumere Coulson è stato un errore - ''Ho sbagliato ad assumere Andy Coulson e sono molto dispiaciuto per averlo fatto''. Lo ha detto a Sky News il premier britannico David Cameron commentando la condanna del suo ex spin doctor per intercettazioni telefoniche nello scandalo Tabloidgate.



"Mi assumo la piena responsabilità per aver assunto Andy Coulson - ha detto il premier - L'ho fatto in base alle rassicurazioni che lui mi aveva dato riguardo le intercettazioni telefoniche". Cameron ha sottolineato che se queste rassicurazioni fossero state disattese avrebbe dovuto porgere le sue scuse in modo "completo e franco. L'ho fatto oggi. Sono molto dispiaciuto di averlo assunto. E' stata la decisione sbagliata e sono molto chiaro a questo proposito".