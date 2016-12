Svizzera, Ue blocca patto istituzionale

14:43 - L'Unione europea ha congelato il negoziato sul grande accordo quadro sul trattato istituzionale con la Svizzera. Pochi giorni dopo la vittoria del sì al referendum che pone limiti all'immigrazione nel Paese elvetico, i 28 ambasciatori dei Paesi Ue hanno ritenuto inopportuno dare alla Commissione il mandato per negoziare un accordo. "Non sono ancora chiare le intenzioni della Svizzera", ha detto il portavoce della presidenza di turno greca.

Il portavoce della presidenza ha spiegato che il mandato negoziale doveva essere approvato come "punto A", ovvero senza discussione. Ma nella riunione preparatoria è stato escluso dall'ordine del giorno. I 28 hanno ritenuto che non fosse opportuno dare alla Commissione il mandato per negoziare un accordo con la Svizzera, in un momento in cui non ne sono ancora chiare le intenzioni.



Delle relazioni con la Svizzera e delle conseguenze del referendum di domenica si parlerà sotto la voce "altre": una discussione informativa in cui agli ambasciatori dei 28 "rifletteranno sul risultato e sul modo di procedere" e durante la quale saranno presentati i risultati dell'analisi iniziale chiesta ai servizi giuridici del Consiglio e della Commissione.