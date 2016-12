00:54 - Alcuni media svizzeri hanno rivelato che più di cinque miliardi di euro non reclamati rimangono su conti "dimenticati" di fondi pensione elvetici. Circa 855mila conti non reclamati sono stati trasferiti in un fondo speciale incaricato di ritrovare i loro beneficiari. I conti contengono in media 7.500 franchi svizzeri, ma alcuni superano il milione, secondo il direttore del fondo, Max Meili.