Svezia, ladro rinchiuso nel negozio che ha derubato si mette a piangere

17:21 - Colpo non riuscito per questo ladro che ha tentato di derubare una farmacia a Hasselby Gard, sobborgo di Stoccolma, in Svezia. L'uomo infatti è stato rinchiuso all'interno del negozio in attesa dell'arrivo della polizia: il malvivente, con una grosso coltello in mano, ha prima minacciato di uccidere la commessa se non fosse stato lasciato andare e poi, visti gli scarsi risultati, ha implorato, ma per lui non c'è stato niente da fare, neanche le sue lacrime infatti hanno commosso i "carcerieri".