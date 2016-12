Svezia al voto per il Parlamento: timore per l'esito dei nazionalisti

09:42 - La Svezia vota per il rinnovo del parlamento, che secondo i sondaggi potrebbe portare a un successo dei socialdemocratici dopo otto anni di governo conservatore. C'è però attesa per il risultato che otterranno gli Svedesi Democratici, formazione nazionalista di estrema destra guidata da Jimmie Akesson, nata dalla fusione di partiti di ispirazione nazista, xenofoba e razzista. L'Sd, che ha ottenuto il 5,7% nel 2010, potrebbe raddoppiare i consensi.

Nelle elezioni del 2010 l'Sd ha fatto per la prima volta il proprio ingresso in Parlamento, e alle europee ha ottenuto un ulteriore successo. Impensierisce un possibile ruolo di Akesson come ago della bilancia in caso di maggioranze risicate, poiché non ha voluto schierarsi né con la destra né con la sinistra.



Secondo i sondaggi, per la prima volta nella sua storia potrebbe conquistare un seggio in Parlamento anche il Partito di Iniziativa femminista.



Per quanto riguarda invece le grandi formazioni politiche, Fredrik Reinfeldt, attuale premier e leader del Partito Moderato e della cosiddetta Alleanza (che comprende i quattro partiti di centrodestra) nel tempo ha perso i consensi di cui godeva inizialmente, e nelle recenti elezioni europee è stato superato dai Socialdemocratici e dai Verdi. Propugnatore del taglio delle tasse, e della lotta all'immigrazione di massa, secondo gli svedesi non ha fatto abbastanza per favorirne l'integrazione e per la creazione di posti di lavoro, soprattutto tra i giovani. Alla coalizione di centrodestra si rimprovera anche la bolla immobiliare (con conseguente alto indebitamento delle famiglie) e i risultati insoddisfacenti della scuola pubblica (con il boom delle scuole private).



Stefan Lofven, ex sindacalista e leader dei socialdemocratici, è secondo gli osservatori l'uomo che erediterà da Reifeldt il governo del paese. Noto per la sua bonomia ma anche per le scarse prestazioni oratorie, Lofven guiderebbe una coalizione rosso-verde nella quale sono presenti oltre ai socialdemocratici anche Verdi e Partito di sinistra. Le parole d'ordine di Lofven sono contenute in un manifesto elettorale che, considerato molto più attinente alla realtà rispetto alle promesse di Reinfeldt, che mette al primo posto lavoro, istruzione e welfare con previsioni di spesa per 5,7 miliardi di dollari.