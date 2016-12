15:24 - La supertempesta che si sta abbattendo sul nordest degli Usa ha già fatto almenosedici vittime. Si tratta di un primo bilancio, spiegano le autorità, sottolineando come il maggior pericolo in queste ore sia legato agli incidenti dovuti alle strade ghiacciate. Gli Stati più colpiti dall'ondata di maltempo sono Michigan, Kentucky, Indiana, Illinois, New York e Pennsylvania. Cinquemila i voli già cancellati.