20:40 - Allarme in New Jersey per una polvere bianca sospetta rinvenuta in cinque hotel vicini allo stadio dell'attesissimo Super Bowl, la finale di football americano che si svolgerà la notte del 2 febbraio in Italia. In azione ci sono le squadre speciali anti-bomba della polizia e gli agenti della scientifica. A New York si indaga anche su una lettera sospetta inviata all'ufficio dell'ex sindaco Rudolph Giuliani, a Manhattan.