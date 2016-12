15 agosto 2014 SudCorea, il Papa prega la vergine Maria: aiutaci a fare un mondo migliore Bisogna "respingere i modelli economici disumani che creano nuove forme di povertà", ha detto nell'omelia Tweet google 0 Invia ad un amico

15:32 - "Maria, Regina del Cielo, aiutaci a trasformare il mondo secondo il progetto di Dio". E' il testo di un tweet lanciato dalla Corea del sud da Papa Francesco. Bisogna "respingere i modelli economici disumani che creano nuove forme di povertà ed emarginano i lavoratori" e respingere "la cultura della morte che svaluta l'immagine di Dio, ha poi detto il Pontefice nell'omelia della messa celebrata a Daejeon.

"La cultura della morte svaluta il Dio della vita, e viola la dignità di ogni uomo, donna e bambino", ha aggiunto il Santo Padre.



Papa Francesco ha pregato perche' la Chiesa di Corea possa essere "lievito all'intera società coreana". "Possano - ha proseguito - i cristiani di questa nazione essere una forza generosa di rinnovamento spirituale in ogni ambito della societa'. Combattano il fascino di un materialismo che soffoca gli autentici valori spirituali e culturali e combattano lo spirito di sfrenata competizione che genera egoismo e conflitti. Respingano inoltre - ha detto ancora Bergoglio - modelli economici disumani che creano nuove forme di poverta' ed emarginano i lavoratori, e respingano la cultura della morte che svaluta l'immagine di Dio, il Dio della vita, e viola la dignita' di ogni uomo, donna e bambino".



Il Papa ha incontrato Lee Ho-Jyn, il padre di uno dei ragazzi morti nel naufragio del Sewol avvenuto lo scorso aprile. Questi gli ha chiesto di poter essere battezzato e il Papa ha accettato, decidendo che lo battezzerà sabato mattina nella nunziatura di Seoul. Papa Francesco ha potuto salutare prima dell'inizio della messa un gruppo di dieci persone, tra cui il signor Lee, più un altro familiare di vittime del naufragio e otto ragazzi superstiti della tragedia, che indossavano magliette gialle. Anche Seoul e i dintorni di Daejeon sono costellati di fasce gialle che ricordano le vittime del naufragio, quasi tutti ragazzi, per i quali la Corea è ancora in lutto nazionale.



Lee Ho-Jyn si era avvicinato al Cristianesimo già da due anni, dopo la morte del figliolo ha compiuto con gli altri familiari delle vittime un pellegrinaggio di centinaia di chilometri cominciando dal porto da cui partì il traghetto per l'ultimo viaggio prima del naufragio.



Papa Francesco è giunto a Daejeon in treno, su un vagone riservato a lui e al suo seguito in un normale convoglio della linea superveloce. Avrebbe dovuto recarsi in elicottero nella città a sud di Seoul, ma probabilmente a causa della scarsa visibilità dovuta al maltempoo, gli organizzatori hanno preferito utilizzare il treno.



"Due Coree? Una famiglia divisa, preghiamo per unità" - Papa Francesco ha lanciato un appello per l'unità delle due Coree. "Vi invito a pregare insieme in silenzio per l'unità delle due Coree", ha detto infatti il Pontefice, parlando con i ragazzi a Daejeon. "Ma ci sono due Coree? No, ce ne è una, ma è divisa, la famiglia è divisa. E questo è un dolore" ha aggiunto, auspicando che in un prossimo futuro si possa tornare a "parlare la stessa lingua".



Il Papa dedica un pensiero ai bambini iracheni - "Il mio cuore sanguina quando penso ai bambini in Iraq. La Madonna, nostra Madre, li protegga". E' il nuovo tweet lanciato da Papa Francesco dalla Corea. Oggi, festa dell'Assunzione di Maria, in Italia si prega in tutte le chiese per i cristiani perseguitati, con attenzione particolare all'Iraq.