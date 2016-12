Sudafrica, uccide uomo e ne mangia il cuore con coltello e forchetta

11:54 - Lo avrebbe prima ucciso con numerose coltellate, poi gli avrebbe strappato il cuore per mangiarlo, con tanto di forchetta e coltello. Il macabro omicidio è accaduto a Città del Capo, in Sudafrica, vittima un uomo di 62 anni, Mbuyiselo Manona. Il suo assassino, un 35enne dello Zimbabwe, è stato arrestato dopo che un testimone ha chiamato la polizia.

"Dalla finestra di casa mia ho visto Manona steso a terra - ha raccontato il testimone alla polizia -. Un uomo era vicino a lui: aveva le mani insanguinate e stava come scavando nel corpo. Poi ho visto che ha preso in mano il cuore e se lo è portato alla bocca come per mangiarlo".