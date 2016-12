21:39 - Più di duecento minatori sono rimasti intrappolati in una miniera d'oro illegale in Sudafrica, a est di Johannesburg. Lo annunciano i soccorritori sul posto. "Siamo entrati in comunicazione con una trentina di minatori", ha detto il portavoce dell'agenzia privata di soccorso E24, Werner Vermaak. "Ci hanno detto che sotto di loro ce ne sono altri 200", ha aggiunto. Finora ne sono stati salvati undici.

"Abbiamo soccorso finora undici di loro - dice Russell Meiring, della Er24 -. Per lo più non presentano ferite evidenti, ma saranno comunque sottoposti ad accertamenti medici".



I minatori erano scesi sabato nella miniera illegale, scavata dietro uno stadio di cricket, nel quartiere di Benoni. "L'accesso ai minatori è attualmente molto difficile", ha aggiunto Vermaak. Secondo quanto si è appreso, l'ingresso della miniera è stato bloccato da un grande masso e sul posto sono arrivate scavatrici per cercare di rimuovere l'ostacolo.



Interrotti soccorsi,minatori illegali li rifiutano - I cercatori d'oro clandestini ancora all'interno della miniera rifiutano di essere riportati in superficie per il timore di essere arrestati, e la ditta privata di soccorso Er24, dopo averne portati in salvo 11, ha interrotto le operazioni. Nel frattempo l'ostruzione al pozzo d'accesso è stata rimossa e i soccorritori ritengono che i minatori ancora sottoterra possano uscire per conto loro.