06:00 - I leader delle due fazioni in lotta nel Sud Sudan, il presidente Salva Kiir e il suo ex vice Riek Machar, oggi alla guida dei ribelli, hanno sottoscritto un impegno per chiudere le ostilità. I due si sono incontrati ad Addis Abeba e, dopo una giornata di negoziati, si sono stretti la mano per la prima volta dall'inizio del conflitto che da dicembre insanguina il Paese.