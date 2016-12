06:18 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, si è detto "allarmato" per il numero di persone rimaste uccise a causa dei combattimenti in Sud Sudan, e per la notizia dei 200 civili in fuga dalla guerra annegati nel fiume Nilo. In una nota, Ban si definisce inoltre "profondamente preoccupato" per il crescente numero di sfollati nel Paese africano, che questa settimana ha superato quota 400mila persone.