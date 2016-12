Sud Sudan, arrivano rinforzi Onu

01:50 - Tre elicotteri militari del Bangladesh sono arrivati dal Congo a Juba, in Sud Sudan, per portare rinforzi alla missione Onu nel Paese (Unmiss). Lo ha reso noto un portavoce del Palazzo di Vetro, precisando che forniture di base disponibili per le migliaia di civili nei compound delle Nazioni Unite "si stanno esaurendo". Il portavoce ha aggiunto che situazione a Bor, nello stato del Jonglei, rimane "tesa" dopo giorni di pesanti combattimenti.