Stuprata in India, aveva 12 anni

07:54 - La giovane indiana stuprata per due volte da un gruppo di giovani nei pressi di Calcutta e poi bruciata viva aveva 12 anni e non 16 come riportato dai media. Lo rivela il quotidiano The Hindustan Times. Il giornale sostiene che la scuola dello Stato settentrionale del Bihar ha registrato come data di nascita della vittima il 5 febbraio 2001. La ragazza è morta tre giorni fa per le gravi ustioni causate da due complici dei suoi stupratori.