Studio italiano misura la costante G

19:41 - Un team di ricercatori italiani ha calcolato la misura più precisa della costante gravitazionale: lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature. Questo è il tentativo più preciso di calcolare l'intensità della forza di gravità, dei circa 300 fatti dalla fine del '700 ad oggi. Il risultato si deve alla tecnica messa a punto dal gruppo di Guglielmo Tino, della sezione di Firenze dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'università di Firenze.

La costante gravitazionale è uno dei cinque valori fondamentali dell'universo. Chiamata "Magia", la tecnica "avvicina" la gravità al mondo della meccanica quantistica, determinando con precisione il valore della meno "conosciuta" delle costanti fondamentali della fisica.



La misura di G rappresenta da oltre 200 anni una delle maggiori sfide per i fisici di tutto il mondo. Nonostante sia il "motore" dell'Universo la gravità è una forza molto debole, tanto che molti degli esperimenti "classici" per misurare la costante G hanno ottenuto nel tempo risultati poco precisi e divergenti.



L'esperimento italiano Magia ci è ora riuscito sfruttando per la prima volta le proprietà quantistiche della materia su scala microscopica, ossia misurando la "deviazione" subita da singoli atomi di rubidio da una grossa massa di tungsteno. Un successo che potrebbe avere importanti ricadute in molti campi della fisica, dal campo dell'infinitamente piccolo allo studio dell'evoluzione dell'Universo.