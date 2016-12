Studentessa della Columbia: "Ecco il materasso su cui sono stata stuprata"

15:57 - Emma Sulkowicz è una studentessa della Columbia University di New York. Un anno fa è stata violentata nel dormitorio del campus. Nella sua camera, nel suo letto, un altro studente con il quale la giovane aveva già avuto rapporti sessuali, avrebbe abusato di lei. Dopo la denuncia alla polizia e i resoconti alle autorià accademiche il presunto stupratore non è stato sanzionato in alcun modo. Così Emma ha deciso di avviare un'insolita protesta: ha trascinato il materasso sul quale è accaduto l'abuso nel bel mezzo dell'università.



"Lo stupro può accadere ovunque" ha raccontato, "io sono stata violentata sul mio letto che da allora è diventato per me insopportabile, un peso insostenibile. Mi stupisce che l'Università non abbia preso le mie difese. Ora porto con me il materasso ovunque - ha spiegato la giovane donna - affinché tutti possano sapere cosa è successo lì sopra. Lo porterò con me finché il mio aggressore non sarà punito e espulso dall'Università".



Emma fa parte di un gruppo di 23 studenti che hanno già sporto denuncia contro la Columbia per aver gestito male i casi di violenza sessuale. Per dare forza alla sua protesta, la studentessa sta trasformando il suo girovagare con il materasso in un progetto visivo e in una tesi di laurea: "Carry That Weight" è il titolo da lei scelto per tutta l'iniziativa.