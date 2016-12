Striscia di Gaza, 55mila sfollati

11:58 - Continua a salire, di ora in ora, il numero dei palestinesi in fuga dalla Striscia di Gaza. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per profughi (Unrwa) "gli sfollati sono saliti a 55mila. Ieri erano stimati in 35-40mila". Intanto la radio militare israeliana ha riferito che "un terrorista" è stato ucciso. Il suo intento era quello di "fare una strage in un villaggio di frontiera israeliano", due soldati sono rimasti feriti nelle operazioni.