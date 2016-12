06:18 - Restano "in condizioni critiche" sei dei circa cento feriti nei due attentati suicidi di domenica e lunedì a Volgograd, in cui sono rimaste uccise 34 persone. Lo fa sapere l'agenzia Interfax citando le autorità sanitarie russe. A oggi le persone ricoverate in ospedale sono 64 e 18 sono state trasferite in cliniche specializzate a Mosca. Una delle vittime non è stata ancora identificata.