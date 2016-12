12:33 - E' il padre di quattro delle sei vittime l'uomo fermato come presunto autore della strage a sfondo familiare in Texas. Lo riferiscono alcuni media Usa, fra cui il sito di Fox News che cita fonti investigative. Lo sceriffo locale non ha per ora reso noto il nome del fermato né delle vittime: 4 bambini e 2 adulti. La strage è avvenuta in una casa a Spring, a 25 miglia da Houston.