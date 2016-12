Strage ristorante, Kabul accusa 007

18:12 - Il Consiglio di sicurezza dell'Afghanistan, presieduto dal presidente del Paese, Hamid Karzai, non sembra avere alcun dubbio sui mandanti dell'attentato al ristorante di Kabul costato la vita a 17 persone. "Attacchi così sofisticati non possono essere solo opera dei talebani", si legge in una nota del Consiglio, convinto che dietro l'attacco vi siano servizi segreti stranieri. La dichiarazione sembra puntare il dito contro il Pakistan.