20:18 - Le unità antisommossa della polizia turca sono intervenute con la forza questa sera a Istanbul dove sono in corso violenti scontri dopo il disastro della miniera di Soma. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per denunciare le responsabilità del governo di Ankara nella strage. La polizia ha usato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e proiettili di gomma. Scontri sono in corso anche ad Ankara.