10 giugno 2014 Spari in un liceo Usa: ucciso studente

Il cecchino si suicida in un bagno il killer, uno studente che frequentava il liceo, si era asserragliato all'interno dell'istituto, il Reynold High School in Oregon, dopo aver ferito un professore. Obama: "Mi sento frustato"

01:36 - Ancora sangue in una scuola americana: uno studente è stato ucciso in un liceo dell'Oregon a colpi di fucile, mentre un professore di ginnastica è rimasto ferito. A sparare un altro studente che poi si è suicidato. Di fronte all'ennesimo episodio di violenza esplode l'ira di Barack Obama: è una vergogna - dice puntando il dito sulla Nra, la potentissima lobby delle armi - siamo l'unico Paese civile in cui accadono queste cose".