Sparatoria Oregon,Obama:frustrante

23:33 - "La mia grande frustrazione è che in questa società non c'è la volontà di prendere alcune misure essenziali per tenere le armi da fuoco lontane dalle persone sbagliate". Così il presidente Barack Obama commenta la sparatoria in una scuola dell'Oregon. "Non siamo di fronte a un caso alla settimana, ma a una storia di tutti i giorni", ha aggiunto Obama. Il killer, secondo la polizia, sarebbe uno studente dello stesso liceo.