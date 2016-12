Sparatoria a Las Vegas: cinque morti

12:35 - Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria a Las Vegas, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dai media locali, due persone, un uomo e una donna, sono entrate in una pizzeria e hanno sparato a due poliziotti. Poco dopo i due sono entrati in un grande magazzino uccidendo una persona, per poi mettere in atto un patto di suicidio, uccidendosi a vicenda.

Tutto è cominciato verso le undici e mezzo del mattino (locale), quando due persone, un uomo e una donna, sono entrate in un locale della catena di pizzerie Cici's e hanno aperto il fuoco a bruciapelo su due poliziotti che stavano pranzando. Uno dei due è stato colpito alla testa ed è morto sul colpo, l'altro è stato ferito gravemente, ed è poi spirato mentre veniva trasportato verso un vicino ospedale. Prima di andarsene, i due si sono impadroniti delle armi e delle munizioni dei due agenti, urlando, secondo quanto hanno detto dei testimoni, "questo è l'inizio di una rivoluzione".



Da lì, i due hanno poi raggiunto un grande magazzino Walmart, a breve distanza, dove, all'entrata, hanno ucciso una terza persona. Altre fonti riferiscono che all'interno del centro sono stati sparati diversi colpi in rapida successione: in questa fase uno dei due aggressori sarebbe rimasto ferito dopo aver ingaggiato una sparatoria con un civile che aveva con sé un'arma e che avrebbe cercato invano di fermarli. Infine, i due si sono diretti sul retro del grande magazzino e hanno messo in atto una sorta di patto di suicidio, uccidendosi a vicenda.