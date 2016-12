11:44 - La guardia civil spagnola ha arrestato 422 persone accusate di aver organizzato, per combattere la crisi, una rete per truffare la previdenza sociale attraverso falsi contratti di lavoro per ottenere poi le indennità di disoccupazione. Il danno per l'erario ammonta a oltre 2,6 milioni di euro che le autorità stanno ora cercando di recuperare.