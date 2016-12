Spagna offre 350 euro ai clandestini che decidono di tornare in patria

16:44 - Trecentocinquanta euro: è quanto offre la Spagna a ogni clandestino che accetti di tornare nel suo Paese d'origine. L'iniziativa, denominata "programma di ritorno volontario", era già stata attuata lo scorso anno nei confronti di 246 immigrati e sarà finanziata anche per il 2014. Per il biennio sono stati stanziati complessivamente 400mila euro.

In questo modo si tenta di arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina che rende la Spagna molto vulnerabile nelle sue due enclavi marocchine di Ceuta e Melilla. Il ministero dell'Interno ha spiegato che dare 350 euro agli immigrati "vuol dire metterli nelle condizioni di poter affrontare meglio la vita nei loro Paesi d'origine dove il reddito pro capite è bassissimo".



Le stesse fonti ministeriali hanno evidenziato che l'iniziativa è in linea con programmi simili di altri Paesi europei come Belgio, Svizzera e Olanda e avviene in collaborazione con il Marocco.