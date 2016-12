23:19 - Bocciata a larga maggioranza in modo definitivo, dopo un lungo dibattito nella Camera Bassa spagnola, la legge organica della Generalitat della Catalogna che chiedeva il trasferimento delle competenze per convocare un referendum sull'indipendenza catalana. La legge, come previsto, è stata respinta con 299 no, 47 si e 1 astenuto.