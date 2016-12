11:32 - Allarme in Andalusia per il deragliamento di un treno merci con 18 vagoni che trasportavano ciascuno 40 tonnellate di ammoniaca. L'incidente è avvenuto lungo la linea ferroviaria Huelva-Zafra, nel territorio comunale di La Nava. Nell'incidente si sono staccati due vagoni e da uno di questi c'è stata una fuoriuscita di ammoniaca, finita sulla carreggiata di una strada. Per ora non si hanno notizie di vittime o feriti.