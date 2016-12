22 giugno 2014 Spagna, dalle passerelle al convento: modella 36enne si fa suora di clausura Olalla Olivero ha deciso di cambiare vita dopo una visita al santuario di Nostra Signora di Fatima: "Voglio essere un modello per le altre donne" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:35 - Si chiama Olalla Olivero, ha 36 anni, e fino a ora aveva calcato passerelle e set spagnoli. Ma dopo una visita al santuario di Nostra Signora di Fatima, la showgirl e attrice ha visto la sua vita trasformarsi in un attimo: "Ho deciso di farmi suora, il Signore non commette errori, mi ha chiesto di seguirlo e io non ho rifiutato", ha detto infatti la modella spiegando la sua decisione di entrare in un ordine di semi clausura.

"Sono stanca di un mondo di bugie e di apparenze, di una società piena di non valori che esalta la violenza, la droga: voglio essere un modello, promuovendo la dignità delle donne", ha quindi aggiunto Olalla, sottolineando come nella sua nuova vita adesso si senta completamente appagata.