16 luglio 2014 Sophia muore, il padre sul web: "Qualcuno le toglie i tubi dalla foto?" Gara di solidarietà sui social per dare alla famiglia della neonata una foto senza gli strumenti ospedalieri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:42 - Il tanto odiato fotoritocco e Photoshop per una volta usati a fin di bene. Succede in Ohio dove Nathen Steffel ha postato una straziante richiesta sulla piattaforma Reddit: "Questa è mia figlia Sophia, è morta dopo sei settimane di vita, non l'abbiamo mai vista senza tutti i tubi, qualcuno mi può aiutare". E la risposta di professionisti ma anche grafici amatoriali è stata eccezionale.

"Ha vissuto tutta la vita in ospedale e non siamo mai riusciti a vederla senza tubi. E' morta dopo una lunga battaglia in ospedale, qualcuno ci può aiutare a togliere questi tubi dalla foto?". Per una volta il web ha dimostrato tutta la sua parte migliore. Un emangioma epatico ha ucciso questa bimba ed era in attesa di un trapianto di fegato. Ma la malattia è stata più veloce. La famiglia sapeva prima ancora della sua nascita della malattia, ma questo non ha spento la loro speranza.



"Volevo solo una foto bella per me e mia moglie, sono rimasto sorpreso della quantità di risposte arrivate. Ora abbiamo un intero album per ricordare la nostra Sophia", ha detto al quotidiano Buzzfeed il padre. "E' incredibile quanti cuori ha toccato la storia di nostra figlia, posso solo dire grazie".