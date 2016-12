06:35 - Per aiutare la Russia a garantire la sicurezza delle Olimpiadi di Sochi, gli Stati Uniti sono pronti a schierare nell'area forze aeree e navali. "Le risorse aeree e navali, tra cui due navi della Marina nel Mar Nero - ha fatto sapere il portavoce del Pentagono, il contrammiraglio John Kirby, in un comunicato - saranno disponibile se richiesto per qualsiasi emergenza in sostegno e in consultazione con il governo russo".