Sochi,Usa invieranno navi da guerra

02:00 - Il Pentagono, come annunciato nei giorni scorsi, ha deciso di inviare due navi da guerra nel Mar Nero per fronteggiare eventuali emergenze terroristiche in occasione delle Olimpiadi invernali di Sochi, in Russia. Lo ha reso noto il Dipartimento alla Difesa, sottolineando come le autorità russe stiano prendendo il tema della sicurezza in maniera "molto seria". Le navi potrebbero servire nel caso di un'evacuazione dei cittadini americani.