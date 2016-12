Sochi, scatta allarme terrorismo in vista delle prossime Olimpiadi

08:18 - In due distretti di Stavropol, a 250 chilometri da Sochi, dove tra meno di un mese cominceranno le Olimpiadi invernali, è scattato il regime speciale antiterrorismo. La decisione è stata presa dopo il ritrovamento di 4 auto dello stesso modello (tutte vecchie Zhiguli sovietiche) con all'interno i corpi di 5 persone uccise a colpi d'arma da fuoco. Vicino a una delle auto è poi esploso un ordigno, mentre un secondo è stato distrutto da un robot.

L'ipotesi è che si tratti di una nuova tattica del terrorismo caucasico: abbandonare auto con cadaveri per attirare la polizia e far esplodere ordigni al suo arrivo. Tre cadaveri sono già stati identificati: si tratta di residenti locali, senza precedenti, probabilmente uccisi per mettere a punto una nuova strategia della tensione in vista del Giochi. La scorsa estate il sedicente Emiro del Caucaso del Nord Doku Umarov aveva lanciato un appello a colpire le Olimpiadi invernali "in tutti i modi". Il duplice attentato kamikaze di fine anno a Volgograd (34 morti) è suonato come un monito sinistro.