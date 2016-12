15:21 - Sono state rilasciate dalla polizia di Sochi le tre Pussy Riot fermate dagli agenti per un presunto furto in hotel. Lo rende noto su Twitter una di loro, Nadia Tolokonnikova. Le attiviste hanno dichiarato di essere state arrestate per impedire loro di realizzare un video musicale, che avevano intenzione di girare, dal titolo "Putin v'insegnerà come amare la vostra Madrepatria".