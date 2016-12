Sochi, Olimpiadi al via tra paura terrorismo e polemiche per i gay

08:24 - E' massima allerta terrorismo in Russia in occasione delle Olimpiadi di Sochi che prendono il via oggi. Su tutti i voli da e per la Russia è caccia a tutti quegli oggetti che i terroristi potrebbero riempire di micidiale esplosivo, da innescare una volta a bordo. E per evitare al massimo i rischi, le autorità Usa hanno deciso di vietare temporaneamente ai passeggeri l'imbarco di qualsiasi liquido, gel o spray, anche nelle quantità solitamente consentite.

Queste Olimpiadi invernali si aprono dunque nel segno dell'attenzione (se non della paura) sul fronte terrorismo, e su quello delle polemiche per i diritti negati alla comunità gay. Capi di Stato che hanno deciso di non presenziare in segno di protesta, e anche Google, con un doodle evidentemente dedicato alla comunità omosessuale, con un rettangolo, diviso in settori, ognuno con un colore dell'arcobaleno (i colori della bandiera gay). E all'interno di ognuno, l'immagine di un atleta degli sport invernali.



Per quanto riguarda il pericolo attentati, l'ultimo allarme lanciato dai servizi segreti americani, a poche ore dalla cerimonia inaugurale, parla chiaro: c'è la ragionevole certezza che qualcuno possa provare in questi primi giorni dei giochi olimpici a mettere a segno attentati, utilizzando in particolare "dentifrici-bomba". La minaccia e' reale, tanto che il Dipartimento Usa alla sicurezza interna ha messo in allerta tutte le compagnie aeree americane e straniere che nei prossimi giorni viaggeranno verso la Russia.



Il pericolo riguarderebbe soprattutto gli aerei che partono dalla Russia, dove potrebbero imbarcarsi esponenti dei gruppi caucasici del fondamentalismo islamico. Ma non solo. Per questo, spiegano dal dipartimento dell'Homeland Security è stato deciso di vietare (almeno per 30 giorni) i liquidi anche sui voli in partenza dagli Stati Uniti (in Russia il divieto già esiste da tempo). Ma anche di rafforzare i controlli negli aeroporti interessati con un aumento del numero degli agenti e dei cani utilizzati per scovare oggetti sospetti nei bagagli.



LETTA: PERCHE' HO DECISO DI ESSERE A SOCHI" - Tra le autorità politiche che hanno deciso di disertare per protesta non figura il presidente del Consiglio italiani, Enrico Letta, che ha scelto di essere a Sochi per la cerimonia di apertura. Il premier spiega la sua scelta in una lettera aperta al "Corriere della Sera". "Qualcuno ha detto meglio disertare. Per meglio manifestare il dissenso del nostro governo - scrive Letta -. Esserci non significa dismettere ma anzi riaffermare il ruolo dell'Italia per l'estensione dei diritti. Essere in Russia significa esprimere, in una dimensione pubblica, la nostra concezione di libertà, di comunità, di rispetto dell'altro". Letta poi tiene a sottolineare l'aspetto comunque sportivo della cosa. "Per me lo sport non è politica. [...] Dopo anni di sacrifici i nostri atleti sono arrivati a Sochi. Rappresentano l'Italia. Sfilano dietro il tricolore".