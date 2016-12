Sochi,Obama:nostri atleti al sicuro

02:03 - Barack Obama ha riunito il suo team della sicurezza per un briefing alla vigilia dei Giochi di Sochi e gli è stato assicurato, si legge in una nota della Casa Bianca, che si stanno prendendo tutte le misure necessarie per quanto riguarda la sicurezza degli americani. Quindi - prosegue la nota - il presidente ha invitato tutti a continuare a lavorare a stretto contatto con il governo russo e di altri partner per avere giochi sicuri e di successo.