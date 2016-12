00:21 - Il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un allarme terrorismo alle compagnie aeree statunitensi e straniere che viaggeranno verso la Russia nei giorni dei giochi olimpici di Sochi. In particolare, si invitano le compagnie a controllare con attenzione i tubetti del dentifricio, che i servizi segreti indicano come potenziali contenitori di materiale esplosivo, trasformati in ordigni da fare deflagrare a bordo.