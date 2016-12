Snowden: Nsa guida spionaggio in Ue Privacy, "L'Europa come un bazar"

16:05 - La National Security Agency americana "non solo permette e guida, ma condivide alcuni sistemi di sorveglianza di massa" con i Paesi dell'Unione europea. E' lo stesso Edward Snowden, la talpa del Datagate, a sottolinearlo in un rapporto trasmesso all'Europarlamento. Secondo lui la Nsa ha fatto pressione sui Paesi membri perché modificassero le leggi in modo da rendere possibile lo spionaggio di massa.

"Esistono altri programmi di spionaggio" - "Ci sono molti altri programmi di spionaggio non ancora rivelati che avrebbero un impatto sui diritti dei cittadini europei", ha poi rivelato Snowden secondo cui gli Stati Uniti avrebbero fatto pressioni sui paesi membri dell'Ue per non concedere l'asilo. La 'talpa' del Datagate ha rivelato questo dettaglio confidato da alcuni parlamentari.



"Spiate Ue, Onu e Unicef" - Snowden ha confermato quanto già affermato in altre occasioni e cioè che alcune prestigiose istituzioni fossero spiate dagli Usa. "Tutte le operazioni sospettate contro Belgacom, Swift, le istituzioni Ue, l'Onu, l'Unicef e altri basate su documenti che ho fornito sono realmente accadute. Mi aspetto che operazioni simili saranno rivelate in futuro", ha spiegato assicurando di poter "confermare che tutti i documenti riportati finora sono autentici e non modificati".



"L'Europa come un bazar" - La privacy dei cittadini europei è fortemente dalla Nsa che, con le sue pressioni nei confronti dei paesi membri, ha trasformato "l'Europa in un bazar in cui ad esempio la Danimarca potrebbe concedere all'Agenzia americana l'accesso ad un centro raccolta dati ottenendo in cambio che i suoi cittadini non siano spiati. E lo stesso potrebbe fare la Germania". Il punto però, secondo Snowden, è che essendo i centri per la raccolta dei dati di Danimarca e Germania collegati, alla fine l'Nsa può ottenere tutte le informazioni che vuole.