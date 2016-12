Snowden:in Usa niente processo equo

01:30 - "Negli Stati Uniti non ho alcuna chance di avere un processo equo. Tornare adesso non è quindi possibile". Lo ha detto l'ex contrattista della Nsa, Edward Snowden, rispondendo ad alcune domande nel corso di una chat. La talpa del Datagate, rifugiatasi in Russia, ha spiegato di essere "consapevole del fatto che ci sia una minaccia diretta alla sua vita", ricordando come la Nsa "abbia violato la Costituzione americana milioni di volte".