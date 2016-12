Snowden chiede asilo al Brasile

08:02 - Edward Snowden torna a far parlare di sé. La talpa del Datagate ha annunciato di avere presentato una domanda ufficiale per ottenere l'asilo in Brasile. "Il mio diritto d'asilo in Russia scade ad agosto. Se il Brasile me lo dovesse offrire, sarei felice di accettare", ha detto l'ex consulente del Nsa in un'intervista a Globo trasmessa domenica sera. Su internet è stata lanciata una campagna a favore dell'asilo in Brasile a Snowden.