Slovenia,Ue:servono privatizzazioni

01:09 - Secondo Olli Rehn, Commissario Ue per gli affari economici e monetari, la Slovenia dovrebbe al più presto mettere in atto il piano di privatizzazioni, compresa la vendita delle quote statali nelle banche. Inoltre il Paese dovrebbe continuare anche con il piano di riforme strutturali e di stabilizzazione dei conti pubblici. Rehn ha parlato con i giornalisti sloveni a Bruxelles dopo la pubblicazione delle relazioni sugli squilibri economici dei Paesi Ue.