00:32 - Zoran Jankovic, sindaco di Lubiana e uomo forte della sinistra slovena, è tra gli indagati in un nuovo filone d'inchiesta per un presunto giro di corruzione. Jankovic è stato iscritto nel registro degli indagati perché avrebbe preso diverse tangenti per complessivi 250mila euro nella veste di sindaco della capitale. Il primo cittadino si è detto estraneo a tutti i fatti che gli vengono contestati.