13:53 - Cinque minatori hanno perso la vita in una miniera di carbone a Zenica, nella Bosnia centrale, per il crollo di alcune gallerie causato da un terremoto avvenuto giovedì pomeriggio. I soccorritori, che giovedì avevano già salvato 22 lavoratori, hanno portato in superficie altri 29 dei 56 minatori rimasti bloccati alla profondità di 800 metri. Per gli ultimi 5 minatori, invece, non c'è stato nulla da fare.