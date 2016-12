18:36 - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione sugli aiuti umanitari per la Siria. Il documento esige di togliere l'assedio alle città. Soddisfatto il segretario generale delle Nazioni unite, Ban Ki-Moon: "Se verrà attuata velocemente e in maniera positiva potrà alleviare almeno in parte le sofferenze dei cittadini, quotidianamente vittime di attacchi brutali".