23:59 - Almeno tre colpi di mortaio sono caduti in territorio dell'Arabia saudita provenienti dalla vicina Siria, dove è in corso la sanguinosa guerra civile. I proiettili, fa sapere una nota ufficiale di Riad, sono caduti nella regione di Arar, presso un complesso residenziale, ma non ci sono vittime. L'ultima volta che colpi di mortaio erano caduti in territorio saudita era stato lo scorso 21 novembre.